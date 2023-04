Metropolitano garante transporte entre Campo Grande e Estádio da Luz

O Metropolitano de Lisboa garantiu esta quarta-feira que "vai assegurar transporte entre a estação Campo Grande e o Estádio Luz, de modo a mitigar os constrangimentos causados pelo encerramento da linha Azul para a instalação de um novo sistema de sinalização e controlo da rede aos adeptos que pretendem assistir ao jogo Benfica–FC Porto", na sexta-feira.Em comunicado enviado às redações, pode ler-se que "entre as 15h00 e as 23h00, o Metropolitano de Lisboa disponibilizará autocarros 'vai e vem' entre o Campo Grande e o Estádio da Luz", acrescentando-se: "Os autocarros, devidamente identificados, farão os trajetos entre Campo Grande (junto ao edifício da NOS) e Estrada da Luz (junto ao viaduto da 2.ª Circular). Serão aceites os títulos válidos na rede do Metropolitano de Lisboa.""Os clientes da rede do Metropolitano de Lisboa também poderão fazer o percurso pedonal até ao Estádio da Luz, a partir das seguintes estações: Campo Grande (linhas Amarela e Verde), Telheiras (linha Verde) e Cidade Universitária (linha Amarela)", explica-se na mesma nota.A circulação na linha Azul da rede do metro estará interrompida entre 7 e 10 de abril, para que sejam realizadas intervenções planeadas que se destinam à instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC).