A imprensa mexicana adianta que o defesa central Carlos Salcedo, que recentemente entrou na rota do FC Porto , também terá sido oferecido ao Benfica. De acordo com a emissora TUDN, o defesa central do Tigres, de 28 anos, terá dado indicações a uma empresa de representação brasileira para o oferecer tanto a dragões como águias em dezembro.A informação da emissora surge na sequência da confusão que foi gerada pelo interesse do Palmeiras no defesa central, que terá mesmo ditado a saída de cena do clube de Abel Ferreira. Tudo porque, segundo é revelado, Salcedo deu à referida empresa de representação carta branca para negociar em exclusivo com o Verdão e também o Flamengo - mas também a outras equipas estrangeiras - isto quando, na 'sombra', o seu empresário também negociava com os brasileiros.Temendo um conflito legal, o Palmeiras saiu da corrida e o próprio Flamengo deverá fazer o mesmo.