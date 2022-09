M'Gladbach espera Weigl

Julian Draxler chegou e o seu homónimo, Julian Weigl, está de saída. O dossiê do médio é outro que ficará fechado durante o dia de hoje, consumando-se o empréstimo por uma temporada ao Borussia Mönchengladbach. Assim, o centrocampista, de 26 anos, regressa à Bundesliga para uma cedência livre até ao final da época com uma opção de compra fixada nos 15 M€. Os alemães ficam ainda encarregues de suportar a totalidade do salário do internacional germânico, indo ao encontro daquelas que eram as pretensões da SAD encarnada. Ontem, o ‘Football London’ avançou ainda a hipótese de o Arsenal se intrometer nesta transferência, mas é mesmo para a Alemanha que vai o jogador.