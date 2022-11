Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Michael Reschke e Schmidt no Benfica: «É o maior trabalho da sua carreira» Ex-manager do Leverkusen contratou o técnico, em 2014, e nunca duvidou que seria uma “fantástica solução” para as águias