Miguel Constantinescu assina contrato profissional com o Benfica: « É um sentimento inexplicável»

Miguel Constantinescu assinou contrato profissional com o Benfica e já manifestou todo o seu orgulho."Estou muito orgulhoso por assinar o primeiro contrato profissional com este grande clube. Estou nesta casa há muitos anos e quero continuar mais tempo aqui. É um sentimento inexplicável. Faz-me querer trabalhar mais, sempre, dedicar-me para orgulhar o Benfica. O clube confiou muito em mim e eu quero retribuir essa confiança. As expectativas de todos os jogadores são chegar à equipa profissional", confessou ala/extremo de 16 anos à BTV.Miguel Constantinescu, internacional pela seleção Sub-17 da Roménia, está ligado ao Benfica desde 2012, quando integrou o CFT do Algarve, tendo-se mudado para o Benfica Campus em 2017.Esta temporada regista 13 jogos e quatro golos no Campeonato Nacional de Juvenis.