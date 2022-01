Miguel Pinho diz nada "temer" e vai colocar Gedson em Tribunal: «Arrasta-se de clube para clube»

Miguel Pinho já respondeu, publicamente, à notícia do 'Público' que dava conta que tinha sido apresentada uma queixa contra si, por ter representado os interesses do jogador e do Benfica, nos contratos que o médio assinou com o clube da Luz. Num comunicado divulgado nas redes sociais, o líder da MRP Positionumber refuta as acusações e garante que irá apresentar "queixa criminal contra o jornalista, o Público e Gedson".O empresário que representou o jogador durante várias épocas começa por assinalar que a notícia "está eivada de falsidades e visa apenas difamar a Positionumber". Miguel Pinho fala mesmo de uma "guerra de empresários" e encontra uma justificação para que esta notícia visse a luz do dia: "Vem na sequência da ameaça/chantagem que foi feita, de que seria apresentada uma queixa contra a Positionumber se esta não desistisse do recurso na ação que moveu contra Gedson". De qualquer forma, Miguel Pinho reitera que, nesta altura, "nada há a temer" e que todas as acusações serão respondidas "no local próprio".O líder da Positionumber fez questão ainda de assinalar o trabalho que tem desenvolvido com os seus jogadores ao longo dos anos, não deixando de fazer referência ao declínio de Gedson, desde que este deixou de ser representado por si."Graças à Positionumber tornou-se no jogador da sua idade mais bem pago no plantel do Benfica, exatamente o contrário do que sucedeu quando Gedson, pressionado e influenciado pelas promessas mirabolantes que lhe fizeram, passou a ser representado por outros... a verdade é que o Gedson luminoso e vibrante de outrora arrasta-se de clube para clube, pura e simplesmente sem ter lugar na equipa do Benfica, sem chama nem brilho", salientou.