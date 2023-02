Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Pinto aprova ida de Franculino Djú para o Midtjylland: «Vai rebentar aquilo tudo» Velocidade do atacante formado no Benfica vai "ajudar bastante", entende médio do Estrela da Amadora