Miguel Pinto deixa o Benfica e vai reforçar o Estrela da Amadora

Miguel Pinto deixa o Benfica é vai reforçar o Estrela da Amadora. O médio português, de 18 anos, sagrou-se campeão de juniores na temporada que agora passou e dará novo rumo à carreira. Pelos amadorenses, irá assinar um contrato de duas temporadas."Obrigado Benfica pelos seis anos de aprendizagem, serei eternamente grato", reiterou através das redes sociais.Miguel Pinto estava no Benfica desde 2016, onde chegou proveniente do União de Tomar. Agora vai 'suceder'... ao irmão Diogo Pinto. O médio ofensivo envergou a camisola do Estrela na última temporada, onde brilhou, e rumou agora ao Casa Pia, da Liga Bwin.