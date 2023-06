Milan em contactos para garantir Florentino

Com Sandro Tonali praticamente certo no Newcastle - mas também pela ausência prolongada de Ismaël Bennacer, por lesão -, o Milan está no mercado em busca de dois novos médios e a imprensa italiana diz este sábado que o principal alvo dos rossoneri é Florentino Luís.De acordo com Gianluca Di Marzio, conceituado jornalista da Sky, já terão havido contactos com os representantes do médio, pelo qual o Benfica está a exigir uma verba em torno dos 30 milhões de euros.Florentino Luís, refira-se, tem contrato com o Benfica até 2027 e conta com uma cláusula de rescisão de 120 milhões.