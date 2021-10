Milan insiste em Yaremchuk

O Milan continua atento a Roman Yaremchuk e, de acordo com o portal ‘Calciomercato’, planeia uma investida para a próxima temporada. Acrescente-se que o internacional ucraniano, de 27 anos, não é o único avançado das águias que está no radar dos rossoneri. Também Darwin Núñez tem sido seguido.

Yaremchuk, por quem a SAD desembolsou 17 milhões de euros (correspondentes a 75 por cento do passe), já tinha estado na mira do emblema italiano no último verão. No entanto, os encarnados garantiram os seus serviços, blindando-o com um contrato válido até 2026 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

A formação comandada por Stefano Pioli tem tido alguns problemas no ataque. O francês Olivier Giroud, depois de ter estado infetado com Covid-19, debateu-se recentemente com uma lombalgia. Já à estrela Zlatan Ibrahimovic, operado ao joelho esquerdo, não tem data para voltar. Nesse sentido, os responsáveis do Milan procuram um elemento que dê garantias físicas e técnicas ao ataque.

O ex-Gent encaixa nesse perfil, embora não seja o único. Lorenzo Lucca, do Pisa, também já foi associado ao histórico clube italiano. No caso do avançado das águias, sublinha o ‘Calciomercato’, o Milan terá de pagar uma verba nunca inferior a 25 milhões de euros.