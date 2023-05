Milan perto de desviar Kamada da Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O AC Milan está perto de desviar Daichi Kamada, internacional japonês há muito desejado pelo Benfica. Segundo a imprensa italiana, já existe um princípio de acordo para um contrato de 3 épocas, com um salário de 3 milhões de euros por ano.

Os encarnados tentaram contratar o médio-ofensivo, de 26 anos, no verão de 2022. Kamada optou por continuar no Eintracht Frankfurt, mas, em final de contrato, decidiu mudar de ares. O Benfica voltou à carga, embora as últimas informações coloquem os rossoneri na dianteira. Kamada disse à imprensa japonesa sentir-se orgulhoso por ser desejado por grandes clubes.