Milos Kerkez complicado no Benfica

A contratação de Milos Kerkez, defesa-esquerdo do AZ Alkmaar, está cada vez mais complicada. Os encarnados apontaram ao internacional húngaro, de 19 anos, para preencher a vaga criada pela saída de Grimaldo para o Bayer Leverkusen, mas as exigências financeiras do emblema holandês e também do jogador tornam o negócio muito difícil.

Os dirigentes do AZ já admitiram que o cenário mais provável é a saída de Kerkez, mas insistiram que há concorrência pelo lateral. "Há tantos clubes interessados no jogador que, simplesmente, não podemos ignorar", afirmou Max Huiberts, diretor-desportivo.

A fasquia foi colocada nos 20 M€, valor considerado excessivo pelas águias, mas que pode ser satisfeita, por exemplo, pela Lazio. O Bolonha também está na corrida pelo jovem que já representou o Milan.