Ministério Público pede condenação dos 31 elementos dos No Name

Prossegue durante o dia de hoje, no Tribunal de Sintra, o julgamento dos 31 elementos dos No Name Boys, acusados de 261 crimes. Nesta sessão de alegações finais, o Ministério Público sugere a condenação de todos os membros do grupo afeto ao Benfica, pese embora considere que alguns deverão ser absolvidos de parte dos delitos.Considerando ter em mãos provas suficientes – desde trocas de mensagens a imagens de videovigilância -, o Ministério Público pede condenações pelo crime de homicídio qualificado da forma tentada, remontando à violenta agressão ao adepto do Sporting João Paulo Araújo, pelo crime de atentado à segurança de transporte rodoviário, devido ao relatado apedrejamento ao autocarro do Benfica, e, entre outros, ainda pelo crime de dano, sustentado pelas ameaças e insultos inscritos nas paredes do prédio onde vivia Bruno Lage.Também já depois de ser ouvido o antigo membro da claque Juve Leo, e apoiando-se no seu depoimento da última sessão – já que João Paulo Araújo não conseguiu identificar, à data, nenhum dos arguidos como praticantes dos factos -, os advogados dos membros dos No Name Boys pedem as respetivas absolvições, acreditando não haver matéria suficiente que comprove a prática dos crimes.