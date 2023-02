Ministério Público pede prisão preventiva para oito adeptos do Benfica detidos em megaoperação

O Ministério Público pediu prisão preventiva para oito dos 13 adeptos do Benfica que foram detidos esta quarta-feira na sequência de uma operação da PSP relativa à violência no desporto.Os 13 envolvidos continuam a ser ouvidos esta sexta-feira no tribunal e estão associados a crimes mais graves que os dos adeptos do Sporting, que esta quinta-feira ficaram em liberdade, mas sujeitos ao termo de identidade e residência.O crime que despoletou a operação da PSP foi uma agressão sexual a um jovem, com 16 anos na época, que ocorreu no Estádio da Luz em abril do passado. Para além deste crime, os adeptos respondem também por outros como emboscadas, roubos, receção de imagens proíbidas, entre outros.Ao que o CM conseguiu apurar, apenas dois dos detidos decidiram responder às perguntas relacionadas com os crimes dos quais são suspeitos. As medidas de coação deverão ser conhecidas este sábado às 10h00 da manhã.Os 30 suspeitos detidos, esta quarta-feira, são essencialmente jovens e todos do sexo masculino, sendo que vários pertencem às claques dos No Name Boys e da Juve Leo.