Ministério Público pede prisão preventiva para Vieira

O Ministério Público pede prisão preventiva para Luís Filipe Vieira e os outros três arguidos no processo Cartão Vermelho. De acordo com o despacho de indiciação, o procurador Rosário Teixeira considera que existe perigo de fuga, pois “os suspeitos realizam frequentes viagens ao estrangeiro e dispõem de disponibilidades financeiras do exterior” e este é o principal motivo para que as medidas de coação vão além da “simples sujeição a termo de identidade e residência”.

Relativamente a esta possibilidade, o advogado de Luís Filipe Vieira, Manuel Magalhães e Silva, considera que ainda é cedo para falar dessa hipótese. “O juiz não me fez confidências, não faço ideia se tem alguma ideia na cabeça. Não vou pensar que, sem ter ouvido os arguidos ou o Ministério Público, já tenha uma decisão tomada”, vincou o causídico à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde o cliente esteve das 14h41 às 22h26, ou seja, aproximadamente oito horas.

Sobre a possibilidade de Vieira deixar a presidência das águias, Magalhães e Silva salientou que essa “é uma decisão que terá de tomar em tempo oportuno”.

Para hoje está marcada mais uma maratona no TCIC. Depois de ontem ter sido identificado e de as defesas acederem aos processos, só hoje é que Vieira será ouvido pelo juiz Carlos Alexandre. E, enquanto não são conhecidas as medidas de coação, o líder das águias voltou a pernoitar no comando da PSP, em Moscavide, onde na primeira noite jantou frango assado e ao pequeno-almoço bebeu leite e comeu pão com manteiga.