Mircea Lucescu assume superioridade do Benfica: «Podem vencer as outras equipas do grupo»

Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev, admitiu que o Benfica foi superior no duelo da 1.ª jornada do Grupo E da Champions que terminou sem golos.





"Jogámos com um adversário muito forte e poderia ter sido um pouco mais pior para nós. Se nos últimos minutos do jogo tudo tivesse diferente, teríamo-nos sentido muito melhor. Sentimo-nos um bocado amargos. O nosso adversário esteve a dominar quase todo o tempo do jogo. A iniciativa do jogo foi deles quase sempre. Infelizmente o golo foi anulado. O resultado é positivo e isso é uma esperança para nós na prova", afirmou o experiente técnico ucraniano, em conferência de imprensa.Lucescu reconhece mesmo que o Benfica tem argumentos para derrotar as outras duas equipas do grupo, Barcelona e Bayern Munique. "Penso que hoje todos viram o alto nível dos jogadores do Benfica. Eles podem vencer, com facilidade, as outras equipas do grupo. Têm dois jogadores com mais de 30 anos na defesa. Tivemos apenas dois dias para nos prepararmos para a partida e temos muitos jovens no plantel. Estou muito feliz com a forma como eles responderam a todas as minhas solicitações", analisou.