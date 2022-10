«Mister Schmidt, percebeu a mensagem não percebeu?»: jornal do Benfica mostra números do clássico

"Não vale a pena escamotear: o FC Porto é o adversário que mais mossa faz ao Benfica, seja em que condições for". A frase surge num artigo do jornal do Benfica, cuja edição semanal está disponível esta sexta-feira, sobre um "dado curioso": das 14 vezes que o Benfica venceu no Dragão, 10 foram pela batuta de um treinador estrangeiro. Contas feitas, 71% do sucesso alcançado foi com técnicos 'forasteiros'.János Biri (o único que venceu duas vezes), Lippo Herlzka, Ted Smith, Fernando Riera, Jimmy Hagan, Pavic, John Mortimore, Eriksson e Ronald Koeman foram os treinadores em questão, nomes que o jornal dos encarnados recorda no artigo que termina com uma 'dica' ao alemão: "Míster Roger Schmidt, percebeu a mensagem, não percebeu?".