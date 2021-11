Mitrovic: «Dei o primeiro grande passo na minha carreira no Benfica»

Stefan Mitrovic teve uma passagem profissionalmente discreta pelo Benfica. O central sérvio foi contratado pelas águias em 2013, aos belgas do Kortrijk, mas viria apenas a atuar pela equipa B, em oito ocasiões, deixando o clube da Luz no ano seguinte para rumar aos espanhóis do Valladolid. Ainda assim, o agora titular da seleção sérvia destacou essa aventura na carreira como proveitosa."Foi o meu primeiro grande clube. Foi lá que dei o primeiro grande passo na minha carreira. Sempre disse que, embora não jogasse muito, aprendi muito sobre a vida profissional de um atleta. Serei sempre grato pela oportunidade que me deram", constatou o ontem titular pela seleção da Sérvia na vitória por 4-0, feliz pelo facto de a baliza ter ficado a zeros diante do Qatar."Como sabem, jogamos sempre mais ao ataque e é por isso que às vezes sofremos alguns golos estúpidos. Ontem mantivemos a baliza a zeros que é muito importante antes do final da qualificação. Vamos com fé em nós mesmos, esperamos o melhor. Estamos olhamos para a nossa equipa na hora de prepararmos bem o jogo com Portugal", reiterou o central, de 31 anos, capitão ontem pela Sérvia.