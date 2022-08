Momento emocionante na Luz: Adeptos do Benfica receberam equipa do Dínamo Kiev com forte aplauso

A guerra na Ucrânia privou os jogadores do Dínamo Kiev de fazerem o que tanto gostam nos últimos meses. Essa será mesmo a última das prioridades tendo em conta os combates, mortes, feridos e outras tragédias que se vão passando em solo ucraniano desde fevereiro.Sensíveis ao momento com que se deparam os ucranianos, os adeptos do Benfica reagiram com um forte aplauso aos jogadores da formação de Mircea Lucescu assim que estes subiram ao relvado do Estádio da Luz para aquecer.Os futebolistas do Dínamo agradeceram o bonito momento e reagiram com palmas para a bancada.