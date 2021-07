Montiel apontado ao Benfica pelos argentinos

Gonzalo Montiel está a ser disputado pelo Benfica, de acordo com o que noticia a televisão argentina TyC Sports. O lateral-direito argentino, de 24 anos, formou-se no River Plate e joga no emblema millonario desde que principiou a carreira sénior.





A mesma fonte garante que não há oferta formal das águias mas que poderá chegar por 10 milhões de dólares (cerca de 8,4 milhões de euros). Aquando da última renovação, a cláusula de rescisão do jogador argentino baixou de 20 para 10 milhões de euros.Recorde-se que o jogador esteve na última Copa América onde cumpriu quatro jogos oficiais. Foi titular e alinhou os 90 minutos na vitória da alviceleste diante do Brasil (1-0), na final disputada no Maracanã.Num passado recente, Montiel terá rejeitado propostas do Lyon e West Ham.