Morato: «Consegui o meu espaço e quando tiver a oportunidade vou mostrar-me»

Morato voltou a ser titular no centro da defesa e atestou a qualidade do Benfica na vitória (3-0) que garantiu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões."O objetivo era chegar à fase de grupos, agora é ver os adversários e tentar fazer ainda melhor. Mais fortes do que na época passada? Creio que sim", vincou em declarações à CNN Portugal.Já sobre o facto de ter minutos de jogo à frente de concorrentes como Vertonghen ou João Victor, o ex-São Paulo explicou como atingiu a confiança do treinador."Estou a jogar num clube como o Benfica, sabemos que temos de trabalhar e trabalhei para isso. Consegui o meu espaço e quando tiver a oportunidade vou mostrar-me. A concorrência é normal", vincou o brasileiro.