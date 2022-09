Morato e a recuperação da lesão: «Sabemos que é muito delicado»

Morato viu esta sexta-feira a renovação oficializada pelo Benfica até junho de 2027. O central brasileiro contratado ao São Paulo não escondeu o contentamento pelo prolongamento do vínculo com as águias."Sinto-me feliz. Feliz pela confiança que o Benfica tem no meu trabalho e que eu possa retribuir dentro de campo", começou por dizer à BTV, abordando ainda o estado de recuperação da lesão sofrida no final de agosto "Está tudo bem. Estou a melhorar a cada dia. Sabemos que é muito delicado mas o importante é voltar bem e confiante. O departamento médico do Benfica está a fazer tudo em prol disso. Vou voltar mais forte, com certeza", garantiu o defesa, de 21 anos.