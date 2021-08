Morato e os elogios de Jorge Jesus: «Quando é preciso ouvir 'duras' também ouvimos...»

Morato fez esta segunda-feira a antevisão da partida de amanhã com o PSV, da segunda mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões. No primeiro jogo, na Luz, os encarnados venceram por 2-1.





"Vai ser um grande jogo, o adversário é muito forte, tal como nós, e vamos para mostrar o nosso valor. Sabemos que faltam 90 minutos para dar uma boa resposta aos nossos adeptos.""Sinto-me bem com isso, é sempre bom ouvir elogios, quando é preciso ouvir 'duras' também ouvimos, mas isso faz-me crescer e evoluir. Só me faz bem.""Espero um jogo difícil, entre duas grandes equipas, o jogo é que vai ditar a nossa forma de jogar.""Estamos sempre confiantes para qualquer jogo, encaramos todos da mesma forma. Sabemos que este tem um gostinho mais especial, mas estamos preparados e vamos tentar o apuramento.""Aqui, como o treinador já disse, todos são importantes, todos têm de estar preparados para qualquer jogo. A minha oportunidade chegou, joguei, agora o treinador é que tem de responder a isso.""É um sentimento bom, até porque há um ano eu estava a jogar a Youth League e pude agora estrear-me num dos maiores campeonatos do Mundo. Para mim não há alegria maior."