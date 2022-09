Morato eleito defesa do mês de agosto da Liga Bwin

Morato foi eleito o defesa do mês de agosto da Liga Bwin, o primeiro entregue esta época. O central do Benfica reuniu 20,14% dos votos dos treinadores principais da competição.O pódio é completo por Tormena, do Sp. Braga), com 12,5 %, e Niakaté, também dos bracarenses, que recolheu 11,11% dos votos.Recorde-se que, no período em questão, o Benfica sofreu apenas dois golos e o jogador brasileiro ainda apontou o golo que abriu caminho à vitória (3-0) das águias sobre o Boavista, no Bessa.