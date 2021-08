Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Morato fica para depois: «É claro que Vertonghen é o titular do Benfica» William, antigo central brasileiro das águias, está satisfeito com trabalho do compatriota mas defende que momento "é decisivo"





• Foto: José Gageiro/Movephoto