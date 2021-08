Morato: «Jesus tem as suas broncas, mas quando é para elogiar, elogia»

Morato, que deve estrear-se hoje como titular nas competições da UEFA, rendendo o lesionado Jan Vertonghen diante do PSV, na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, contou como tem sido trabalhar como Jorge Jesus.





"Foi tudo acontecendo naturalmente. Quando Jesus chegou, ainda estava na equipa B. Mas ele chamava-me para completar os treinos, colocava-me no meio. No dia-a-dia, sempre aprendemos algumas coisas com ele. Tem as suas broncas, claro, mas quando é para elogiar, ele elogia", afirmou o central, ao blogue do jornalista brasileiro Rafael Reis.Sob o comando do treinador amadorense, Morato, de 20 anos, fez quatro jogos pela equipa principal do Benfica na temporada passada, um dos quais a final da Taça de Portugal, uma vez que Lucas Veríssimo se lesionara na última jornada do campeonato.Promovido ao plantel principal, Morato atuou na segunda parte do jogo com o Spartak, na Luz, substituindo o internacional belga. E hoje, tudo indica, fará parte do onze. "Não imaginava [que teria essa oportunidade] em tão curto período. Mas, fazendo parte do grupo, preparamo-nos para quanto tivermos uma oportunidade de jogar. A única forma de um jogador mais novo ganhar experiência é nestes jogos grandes", explicou o defesa.