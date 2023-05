Morato: «Jogadores compraram a ideia do treinador, ele trouxe uma mentalidade vencedora»

Morato é um homem feliz depois da primeira conquista de águia ao peito. O central contratado ao São Paulo em 2019/20 arrancou como titular a época mas uma lesão relegou-o para o banco e só de lá foi saindo esporadicamente face à ascensão de António Silva. Ainda assim, o defesa garantiu que Roger Schmidt caiu no goto nos jogadores do Benfica."Foi uma temporada muito boa e devemos muito isso aos jogadores que compraram a ideia do míster. Ele trouxe uma proposta de jogo agressiva e uma mentalidade vencedora para o nosso balneário", constatou em declarações à 'Globo Esporte'.Morato, de 21 anos, não tem reservas em assumir que se trata do grande momento da ainda curta carreira."É o momento mais especial da minha carreira, sem dúvidas. Sempre sonhei em tornar-me um jogador, atuar em grandes equipas e poder comemorar títulos como esse. Jogar no Estádio da Luz lotado em dia de festa é uma experiência incrível. Vamos comemorar muito", prometeu.O esquerdino que cumpriu 20 encontros oficiais esta época abordou ainda o fim da seca de título que durava desde 2019. "Os adeptos estavam engasgados e nós também porque somos benfiquistas e essa seca é muito incomum por aqui. Esse troféu coroou uma temporada fantástica da nossa equipa. Fomos melhores do começo ao fim", garantiu Morato.