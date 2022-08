Morato: «O míster pede-nos muita agressividade e uma marcação alta»

Morato tem sido aposta recorrente de Roger Schmidt no início da temporada. O central brasileiro contratado ao São Paulo revelou o que o novo técnico do Benfica da equipa."O míster pede-nos muita agressividade e uma marcação alta, sempre com muita pressão na bola. É um modelo de jogo ofensivo e a nossa equipa está a conseguir entender bem a sua proposta a respeito deste novo Benfica", começou por explicar em declarações à assessoria de imprensa o central que "trabalha muito para ter o seu espaço e ser útil à equipa".O defesa, de 21 anos, vê um "plantel com muita qualidade" em 2022/23 e mostrou-se satisfeito pela qualificação para o playoff da Liga dos Campeões."Conseguimos uma boa qualificação com o Midtjylland, mas ainda estamos a meio caminho do nosso primeiro objetivo na Champions. Vamos cuidar de todos os pontos para chegar em condições de fazer dois grandes jogos à altura do Benfica e conquistar o apuramento", vincou Morato.