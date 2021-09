Morato: «Os últimos minutos não resumem o que foi o jogo»

Morato foi titular no empate do Benfica em Kiev e, após a partida, o central brasileiro considerou que a equipa de Jorge Jesus fez tudo para alcançar outro resultado, apesar da pressão imposta pela equipa ucraniana na reta final e do golo que acabou por ser anulado pelo VAR.





"Não temos de olhar para os últimos minutos. Foi um questão de detalhes, só faltou isso para conseguirmos a vitória. Os últimos minutos não resumem o que foi o jogo. Só faltou o golo. Como vocês viram, estávamos bem, a rodar a bola bem. Só faltou mesmo o golo", disse Morato, aos microfones da Eleven Sports.Sobre a estreia na Champions, o defesa do Benfica admitiu ser "sempre especial". "Fica sempre marcado, nunca vamos esquecer. Mas agora temos de pensar no Boavista", analisou.