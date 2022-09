Morato recebe prémio de melhor defesa de agosto da Liga Bwin: «É um orgulho enorme»

Morato recebeu, no Benfica Campus, o prémio de defesa de agosto da Liga Bwin, depois de ter sido distinguido no passado dia 8 "Muito obrigado a todos os que votaram em mim. É um orgulho enorme receber este prémio", sublinhou aos canais oficiais da Liga Portugal.O brasileiro, que chegou ao Benfica em 2019, foi uma das peças fundamentais na defesa da equipa de Roger Schmidt - que sofreu apenas dois golos - no período em questão, e contribuiu com um dos tentos na vitória das águias diante do Boavista (3-0)