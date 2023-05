O jogo de Portimão foi especial para Morato, central do encarnados que voltou a ser titular – rendeu o castigado Otamendi – num dia marcante em termos pessoais. É que ontem era o dia de aniversário de Rafaela, irmã do jogador do Benfica que faleceu em agosto de 2018, com apenas 15 anos."Em busca... mais 3! Numa data muito especial, feliz aniversário meu amor cuide de nós aí", escreveu Morato no instagram em jeito de homenagem à irmã.Refira-se que no final da partida, Roger Schmidt fez questão de dar um abraço ao central.