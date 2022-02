Morato é a grande novidade no onze inicial do Benfica B frente ao Farense, em jogo da Liga Sabseg. O central brasileiro, de 20 anos, foi lançado pelo técnico António Oliveira depois de a utilização ter escasseado pela principal equipa das águias.O jogador contratado ao São Paulo por 7,5 milhões de euros conta 21 jogos oficiais na presente época mas já não jogava desde a derrota ante o Sporting (2-1) na final da Allianz Cup, a 29 de janeiro.Desde então, havia sido suplente não-utilizado, face à preferência de Nélson Veríssimo pela dupla de centrai Otamendi-Vertonghen.O jogo do Benfica B diante do Farense tem o apito inicial agendado para as 18 horas, no Benfica Campus, a contar para a 23ª jornada da Liga Sabseg.