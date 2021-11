Morato: «Trocaria o golo pela vitória»

Morato marcou em Munique o primeiro golo pela equipa principal do Benfica e deu esperança à equipa de Jorge Jesus quando reduziu para 2-1 perto do intervalo. No final do jogo, que terminou com goleada dos alemães, o central brasileiro admitiu que "trocaria o golo pela vitória".





"A vitoria é o mais importante e fico feliz por fazer o meu primeiro golo. O resultado não foi bom e trocaria o golo pela vitoria", afirmou, em declarações à Eleven, apontando já aos encontros com Barcelona e Dínamo Kiev: "Só dependemos de nós e vamos jogar estes últimos dois jogos para ganhar".O defesa, de 20 anos, disse ainda que é o jogo frente ao Bayern serve para melhorar. "Temos de pegar estas bagagens e aprender. Faz parte. Não podemos levar cinco golos. Temos de ver o que o míster tem para falar e corrigir", rematou.