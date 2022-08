Morato vai parar várias semanas e lesão pode travar saída de Vertonghen do Benfica

Morato vai estar fora dos relvados nas próximas 4 a 6 semanas, devido a uma lesão no tornozelo direito, sabe. Desta forma, o problema físico do central brasileiro poderá travar a saída de Jan Vertonghen do Benfica.O nosso jornal sabe que decorrem conversações com o Anderlecht para a transferência do central belga mas a ausência de Morato durante algum tempo pode implicar a continuidade do experiente defesa, que neste momento surge como o quarto colocado na corrida à titularidade no eixo da defesa, atrás de Otamendi, Morato e António Silva - foi titular no Bessa na ausência do argentino.Vertonghen, de 35 anos, tem contrato com o Benfica até final da presente temporada.