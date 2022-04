Moretto e o jogo com o Liverpool: «O Benfica vai ter de estar no máximo das suas capacidades»

Moretto integrava a equipa do Benfica que em 2006 eliminou o Liverpool na Liga dos Campeões e, em declarações à Rádio Renascença, analisou a eliminatória que os encarnados vão agora disputar com os reds."O Benfica conseguiu surpreender o Ajax e este jogo não é diferente. Todo o favoritismo está do lado do Liverpool, mas acredito que o Benfica tem condições para disputar a eliminatória. Entrando com a mesma garra do segundo jogo na Holanda, onde soube sofrer, se fizer um grande jogo amanhã na luz, pode discutir depois o resultado em Liverpool", considerou o antigo guarda-redes brasileiro.Moretto considera que a responsabilidade é a mesma para as duas equipas. "O objetivo de todos é ao apuramento. O Liverpool é uma equipa engrenada, vai ser uma eliminatória super difícil, o Benfica vai ter de estar no máximo das suas capacidades para levar a discussão da eliminatória para Liverpool."E dá a estratégia para o jogo de amanhã: "O favoritismo é o Liverpool mas o Benfica não pode deixar o adversário ter o controlo no Estádio da Luz. Isso pode ser perigoso e o Benfica pode sofrer um desaire em casa."A derrota em Braga, na sexta-feira, para o campeonato, não terá peso, acredita Moretto: "Se formos ver, a temporada do Benfica no campeonato é uma e na Liga dos Campeões é outra. Em relação a essa derrota, acredito que não vá influenciar em nada até porque os jogos da Champions são diferentes, o ambiente é outro. É quase um Mundial de clubes. Acredito que os jogadores vão estar concentrados e os adeptos vão empurrar a equipa para fazer um grande jogo."O Benfica recebe o Liverpool amanhã, às 20h00, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. A segunda mão realiza-se no próximo dia 13, em Anfield.