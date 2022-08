Morreu Emílio Andrade, sócio número 1 do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Emílio Andrade, sócio número 1 do Benfica, morreu esta terça-feira, com 101 anos. A notícia foi avançada por João Malheiro, antigo diretor de comunicação das águias entre 2000 e 2003 e atual comentador na CMTV, através da sua página oficial do Facebook.

À família enlutada e ao Benfica, Record apresenta sentidas condolências.