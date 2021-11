Morreu Júlio Borges

O Benfica anunciou esta segunda-feira a morte de Júlio Borges, antigo secretário do departamento de futebol profissional do Benfica de 1981 a 1987, durante o mandato do presidente Fernando Martins. Tinha 92 anos.Júlio Henrique Borges da Fonseca era sócio de mérito e sócio vitalício das águias. No voleibol, foi jogador e capitão dos encarnados entre 1948 e 1958.À família e amigos,apresenta as mais sentidas condolências.