Motorista de Rui Costa recorre para o TAD

Ricardo Jorge Alves dos Santos, funcionário do Benfica e motorista de Rui Costa, apresentou recurso junto do TAD da decisão de 19 de julho do Conselho de Disciplina (CD) da FPF que o suspendeu por 17 dias e condenou-o a pagar uma multa de 2.870 euros. O CD da FPF tomou essa decisão após um processo disciplinar que nasceu na sequência da vitória do Sporting frente ao Benfica, por 2-1, na final da Allianz Cup, a 29 de janeiro de 2022.O comunicado do CD a explicar a decisão invocava o artigo 136.º do Regulamento da Liga, que remete para a "lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa."