Movimento 'Benfica Bem Maior' cessa atividade após eleições

O movimento 'Benfica Bem Maior', cuja figura mais reconhecida é João Braz Frade, anunciou que irá cessar atividade depois de ter surgido em 2020, semanas antes do ato eleitoral que Luís Filipe Vieira venceu.





"Com a decisão de apoio à Candidatura de Rui Costa, encerra-se um ciclo que foi determinante para os Benfiquistas que se juntaram no Benfica Bem Maior e deixa de fazer sentido manter o Benfica Bem Maior em atividade, uma vez que estão criadas as condições para que o SLB volte aos seus valores fundadores", pode ler-se em comunicado.Com a decisão de apoio à Candidatura de Rui Costa, encerra-se um ciclo que foi determinante para os Benfiquistas que se juntaram no Benfica Bem Maior e deixa de fazer sentido manter o Benfica Bem Maior em atividade, uma vez que estão criadas as condições para que o SLB volte aos seus valores fundadores, para que haja eleições livres e democráticas disputadas com regras conhecidas e aceites por todos, para que seja adotado um programa que inicie a tão desejada transformação do Benfica, que volte a ter os sócios no centro das suas preocupações, que assuma com clareza o primado dos resultados desportivos sobre os resultados financeiros criando um círculo virtuoso entre ambos, procurando novas fontes de receita que reduzam a dependência dos resultados desportivos.Assim que estiver terminado o ato eleitoral de 9 de Outubro iremos colocar offline as presenças digitais do Benfica Bem Maior: site, Facebook e Whatsapp.Um muito obrigado a todos os que contribuíram para um Benfica Bem Maior.