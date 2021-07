Movimento 'Benfica Bem Maior' já tem candidato às eleições

O movimento Benfica Bem Maior já escolheu o nome que irá apresentar às próximas eleições à presidência do clube da Luz. A informação foi ontem avançada por João Braz Frade, porta-voz do movimento, no programa ‘Pé em riste’ da CMTV, negando que seja António Viana-Baptista. No entanto, fez questão de deixar muitos elogios ao gestor.

"Vamos apresentar candidato, já está escolhido, mas não confirmo nem desminto qualquer nome. Aprendi isto na política. Mas [António Viana-Baptist] daria um grande presidente. Da minha geração, ele e o António Horta Osório são, talvez, os gestores que mais destaque internacional tiveram. São pessoas fantásticas. Eu tenho o gosto de conhecer ambos bastante bem, mas não posso confirmar nem desmentir esse nome", vincou, esclarecendo, mais tarde: "Temos um candidato definido, mas não vai ser o António."

Para o antigo vice-presidente, esta candidatura parte atrás. "Há dois nomes que partem em vantagem. O Rui Costa, por já lá estar e é um jogador com passado no Benfica, tem paixão pelo Benfica e as pessoas gostam dele. E o Noronha Lopes, que teve 30 por cento nas últimas eleições".

Braz Frade explicou que as próximas eleições serão muito diferentes das de 2020. "Nas últimas existiam dois campos bem divididos, os pró e os anti-Vieira, agora não basta ser anti-Vieira. Podem aparecer mais do que cinco candidaturas, uma vez que estamos numa mudança de ciclo."



Banqueiro nega conhecimento



Vítor Fernandes, antigo adminsitrador do Novo Banco, desconhecia a "relação institucional" entre Luís Filipe e Vieira e José António dos Santos. "Não foi do meu conhecimento", lê-se na carta enviada à comissão de inquérito do Novo Banco . António Ramalho, CEO do Novo Banco, refuta a tese de que Vítor Fernandes era o informador de Vieira.