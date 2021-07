Movimento 'Servir o Benfica' diz que Rui Costa fez "juras de amor a quem é acusado de roubar o clube"

O movimento 'Servir o Benfica' condenou a entrevista de Rui Costa à TVI, onde acusa o agora presidente da águias de fazer uma "ode a Vieira". "Escolheu elogiar e fazer juras de amor a quem foi acusado de roubar o Benfica. Rui Costa é um presidente digno do seu tutor, que não serve condignamente o Benfica", pode ler-se no comunicado publicado pelo grupo de associados, que acusou ainda o dirigente máximo dos encarnados de insultar os sócios.





Ode a VieiraEsta noite, na TVI, Rui Costa escolheu falar aos jornalistas, enquanto mantém a recusa em falar aos sócios desde a sua auto-proclamação enquanto presidente do clube.Escolheu, deliberadamente, ignorar o pedido de assembleia-geral extraordinária subscrito por sócios correspondente a mais de 11 mil votos.Escolheu insultar os sócios que exercem os seus direitos estatutários, designando-os por 'canalhas', numa já longa tradição da sua direção em insultar os sócios do Benfica.Escolheu olhar nos olhos dos sócios e voltar a mentir, insinuando que as questões sobre a Footlab (cuja relação com o Benfica inicialmente negou) estão relacionadas com o agenciamento de jogadores e não com o incumprimento estatutário que implica a perda do seu mandato.Escolheu fingir não saber o que é a KSirius Football Management.Escolheu elogiar e fazer juras de amor a quem foi acusado de roubar o Benfica.Rui Costa é um presidente digno do seu tutor, que não serve condignamente o Benfica.