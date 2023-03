'Movimento Servir o Benfica' exige saída de Soares de Oliveira: «Ou os sócios farão ouvir a sua voz»

O 'Movimento Servir o Benfica' emitiu um comunicado a exigir a saída de Soares de Oliveira da administração da SAD, na sequência do processo 'Saco Azul', no qual é arguido. No texto pode ler-se que "chegou a hora definitiva de mudança", "perante mais um dos inúmeros casos que mancham a atuação deste administrador e a sua ligação umbilical a um ex-presidente que permitiu que o bom nome do Benfica fosse lançado na lama".O 'Movimento' pede ação por parte dos órgãos sociais e deixa uma ameaça, caso o administrador se mantenha no cargo: "Os sócios do Sport Lisboa e Benfica farão ouvir a sua voz em sede própria, de acordo com os estatutos em vigor.""O administrador da Benfica SAD, Domingos Soares de Oliveira, foi formalmente acusado pelo Ministério Público, no âmbito do seu exercício de funções.Domingos Soares de Oliveira, tal como Luís Filipe Vieira e Miguel Moreira, foram acusados pelo desvio de verbas da Benfica SAD, nomeadamente pela alegada prática do crime de fraude fiscal. Por este motivo, também a Benfica SAD foi constituída arguida.Domingos Soares de Oliveira não teve a dignidade de se demitir. Poderia, atuando desse modo, aguardar os trâmites do processo sem com isso causar mais danos ao bom nome do Sport Lisboa e Benfica.Um presidente em funções do Sport Lisboa e Benfica foi afastado do cargo em função da gravidade das acusações que sobre si pendem na justiça. Não faz sentido que um administrador da SAD não o seja, podendo e devendo exercer a sua defesa sem com isso arrastar o nome do clube na lama, ou utilizar os recursos do clube para o efeito.O Sport Lisboa e Benfica deve definir medidas internas que avaliem a idoneidade para o exercício de funções de quem, integrando os órgãos sociais do clube ou de alguma empresa do grupo, seja constituído arguido ou acusado em processos judiciais relacionados com a sua atividade no clube ou nalguma das suas participadas.Perante mais um dos inúmeros casos que mancham a atuação deste administrador da Benfica SAD, e a sua ligação umbilical a um ex-presidente que permitiu que o bom nome do Benfica fosse lançado na lama, chegou a hora definitiva de mudança.Domingos Soares de Oliveira deve demitir-se, ou ser demitido de imediato. Se os órgãos sociais do clube não exigirem a sua saída, os sócios do Sport Lisboa e Benfica farão ouvir a sua voz em sede própria, de acordo com os estatutos em vigor."