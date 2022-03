Movimento 'Servir o Benfica' garante não haver vantagens na centralização dos direitos de TV

O movimento 'Servir o Benfica' manifestou-se esta segunda-feira contra a centralização dos direitos de televisão, depois de ter elaborado um estudo sobre o tema."As conclusões do mesmo são claras: não existe qualquer vantagem para os clubes - antes pelo contrário - na centralização dos direitos televisivos em Portugal, sendo o modelo proposto pelas autoridades públicas prejudicial para os clubes portugueses", fundamenta o grupo de adeptos encarnados."Em tempo de enorme incerteza económica, os clubes portugueses deparam-se com desafios quanto à sua competitividade económica e desportiva.O Sport Lisboa e Benfica, conforme se viu na recente publicação de resultados, não é exceção.Um elemento essencial para a competitividade do futebol nacional, é a receita oriunda da venda dos direitos televisivos.Ao contrário do que tem sido norma na comunicação social, o Servir o Benfica entende que o tema não deve ser tratado com leviandade, pelo que elaborou o presente estudo sobre o tema, o qual agora se publica.As conclusões do mesmo são claras: não existe qualquer vantagem para os clubes - antes pelo contrário - na centralização dos direitos televisivos em Portugal, sendo o modelo proposto pelas autoridades públicas prejudicial para os clubes portugueses.Entendemos que o tema merece o maior destaque e discussão pública, para o bem do futebol português, e também do nosso Sport Lisboa e Benfica, o qual deve liderar a discussão do tema, enquanto maior instituição desportiva nacional.Nesse sentido, iremos promover a discussão pública do mesmo, e disponibilizar o estudo completo aos Sócios e à Direção do Sport Lisboa e Benfica.Fazemo-lo com a consciência de que sem competitividade o futebol português não pode atingir todo o seu potencial, prejudicando clubes e adeptos."