Movimento Servir o Benfica garante que assembleia-geral extraordinária já não será a 3 de julho

O Movimento Servir o Benfica garantiu esta quinta-feira que a assembleia-geral extraordinária já não será a 3 de julho, data pretendida pelos subscritores do manifesto que juntou mais de 10 mil votos estatutariamente exigidos para a realização da mesma.





"O Servir o Benfica lamenta que não tenha sido publicada a necessária convocatória para a Assembleia Geral Extraordinária até ao dia de ontem, o que seria, de acordo com os estatutos, essencial para que a mesma decorresse no próximo dia 3 de Julho. O Servir o Benfica lamenta ainda a ausência de respostas por parte da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica desde que o Professor Doutor Rui Pereira apresentou a sua demissão. O silêncio da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica contrasta perante a relação de cordialidade e respeito mantida com o Professor Doutor Rui Pereira.O Servir o Benfica lutará pela convocação da AGE subscrita pelos associados, nos termos solicitados e no mais breve espaço temporal possível, até às últimas consequências", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais.Recorde-se que a assembleia-geral extraordinária tem o propósito de aprovar um regulamento eleitoral e realizar uma auditoria ao último processo eleitoral.