Movimento 'Servir o Benfica' iniciou recolha de assinaturas para candidatura de Benitez

O movimento 'Servir o Benfica' anunciou esta quinta-feira ter procedido ao início da recolha de assinaturas com vista à formalização de candidatura de Francisco Benitez à presidente do clube, cabeça-de-lista tal como há um ano. Em 2020, o movimento também se pré-candidatou às presidenciais mas acabou por integrar a lista de João Noronha Lopes mais tarde. Desta feita, Benitez será mesmo candidato, tal como Record noticiou.





Tendo, ao longo do último ano, assumido a vanguarda perante a necessidade de dar início a uma revisão estatutária e de implementar um Regulamento Eleitoral, bem como de reaproximar o Clube aos sócios e às casas, esta candidatura representa mais um passo na intransigente defesa da transparência, tradição democrática e ambição desportiva que sempre caracterizaram o Glorioso.O Servir o Benfica, grupo de sócios sempre presente e dedicado na luta diária pela construção de um Clube melhor, considera fulcral que o futuro do Clube não se transforme numa mera continuidade com as práticas e protagonistas do passado recente, desejando dar voz e visibilidade a ideias e modos de acção diferentes das que têm sido defendidas e perpetuadas pelos Órgãos Sociais do Clube.Salienta-se que o Servir o Benfica exigirá garantias de que o processo eleitoral decorra com total transparência e democraticidade.Lutar sempre pelos valores inalienáveis do Benfica é a única forma que conhecemos de Servir o Clube. Viva o Sport Lisboa e Benfica!