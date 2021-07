Movimento Servir o Benfica pede acesso ao processo enviado para a DGS sobre assembleia-geral

O Movimento Servir o Benfica enviou uma carta dirigida ao Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia-Geral das águias em que solicita o "acesso ao processo enviado para a Direção-Geral de Saúde no que concerne à reunião de Assembleia-Geral Extraordinária requerida, nomeadamente as datas que estão a ser consideradas para a convocação da referida reunião".





Os subscritores da assembleia-geral extraordinária pretendem ver a reunião magna realizada e ver auditado o processo eleitoral das eleições de outubro assim como verem aprovado um regulamento eleitoral."Assim, os sócios-subscritores da reunião extraordinária da Assembleia Geral mantêm a legítima expectativa de que a respectiva convocatória cumpra escrupulosamente a ordem de trabalhos constante do requerimento, observando, desse modo, o disposto no nº 3 do artigo 55º dos estatutos do Sport Lisboa e Benfica e na lei.Deste modo, aguardamos pela resposta de vossas excelências, solicitando acesso ao processo enviado para a DGS no que concerne à reunião de Assembleia-Geral Extraordinária requerida, nomeadamente as datas que estão a ser consideradas para a convocação da referida reunião.João Pinheiro – Sócio n.º 8238João Leite – Sócio n.º 12079Tiago Godinho – Sócio n º 19385"