Movimento 'Servir o Benfica' pede contacto dos subscritores da Assembleia-Geral extraordinária

A Assembleia-Geral extraordinária (AGE) do Benfica só acontecerá a 17 de setembro, na próxima sexta-feira, caso dois terços dos votais totais (11060) de subscritores estejam representados na mesma. Ou seja, para haver reunião magna, 6.670 votos representados em associados das águias terão de estar no Pavilhão da Luz.





Por isso, o movimento 'Servir o Benfica' requereu aos subscritores um contacto prévio para que não existam imprevistos e a AGE seja uma realidade."O Servir o Benfica pede a todos os sócios subscritores do requerimento que entrem em contacto com o Movimento através de mensagem direta nas redes sociais ou por email para servirobenfica@servirobenfica.pt para facilitar a organização logística da sua presença, bem como esclarecer quaisquer dúvidas relativamente ao funcionamento da mesma. É fulcral a presença dos subscritores, quer pela garantia de quórum, quer pelo risco de penalizações na condição de associado previstas nos estatutos. Além dos subscritores, todos os sócios podem participar na reunião de Assembleia Geral Extraordinária. As reuniões de Assembleia Geral do Clube são soberanas. Façamos história no dia 17 de Setembro. Os donos do clube são os sócios!", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.