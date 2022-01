Movimento 'Servir o Benfica' quer saber a relação contratual com Miguel Moreira

O movimento 'Servir o Benfica' levantou várias questões relativas à composição dos órgãos sociais da SAD do Benfica que irão exercer funções até 2025, começando pelo facto de Domingos Soares de Oliveira continuar na sociedade. Depois, o movimento que tem Francisco Benitez como cara mais reconhecida questiona também "qual a relação contratual atualmente existente com o ex-administrador Miguel Moreira e quais as suas funções no grupo empresarial do Benfica".Da reunião de Assembleia Geral da Benfica SAD, interrompida no dia 6 de janeiro de 2022 e concluída durante o dia de ontem, resultou a nomeação de um novo Conselho de Administração da SAD, com mandato até 2025.Relativamente a todo este processo, o Servir o Benfica esclarece a sua posição e questiona:- A recondução de Domingos Soares de Oliveira no cargo é questionável, discordando o Servir o Benfica da mesma. O exigido a quem gere a principal atividade do Sport Lisboa e Benfica não se esgota na lei ou na ausência de qualquer tipo de condenação até ao momento;- As informações relativas à política remuneratória adotada para este novo Conselho de Administração devem ser transmitidas aos sócios do Sport Lisboa e Benfica;- Lamenta que os sócios não tenham tido a possibilidade de analisar e deliberar sobre esta nomeação. A proposta apresentada pelo Servir o Benfica prevê a ratificação de alterações à composição do Conselho de Administração da SAD em reunião de Assembleia Geral do Clube;- Questiona-se quais as áreas de atuação, funções e responsabilidades de cada membro deste novo Conselho de Administração;- Questiona-se igualmente qual a relação contratual atualmente existente com o ex-administrador Miguel Moreira e quais as suas funções no grupo empresarial do Sport Lisboa e Benfica.