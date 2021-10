Movimento 'Servir o Benfica' recorda posição de Rui Costa sobre motivo da saída de Vieira do clube

O movimento 'Servir o Benfica', encabeçado pelo candidato Francisco Benitez, emitiu esta sexta-feira um comunicado onde recorda a posição de Rui Costa sobre a saída de Luís Filipe Vieira do clube evidenciada no debate de quinta-feira, ocorrido na BTV.





"O Servir o Benfica regista que o presidente do clube em exercício desconhece que o processo Cartão Vermelho tem como fundamento o desvio de 2,5 milhões de euros das contas do clube por parte de Luís Filipe Vieira", pode ler-se em comunicado, referindo-se que "não participar na escolha do nosso [do Benfica] futuro, não é opção".O Servir o Benfica regista que o Presidente do clube em exercício desconhece que o processo Cartão Vermelho tem como fundamento o desvio de 2,5 milhões de euros das contas do Clube por parte de Luís Filipe Vieira.Para Rui Costa, um processo no qual um Presidente da Direcção do clube é pronunciado pelo Ministério Público por ter desviado milhões de euros do clube nas transferências dos jogadores Derlis Gonzalez, Claudio Correa e César Martins, é um mero "tema pessoal".Ontem ficou ainda claro que Rui Costa omitiu nas reuniões de Assembleia Geral realizadas em Setembro que iria pedir uma auditoria à SAD, não tendo, ainda que instado a fazê-lo, explicado quem está a realizar a dita auditoria, qual a duração da mesma, o seu âmbito e como irão os resultados ser apresentados aos sócios do Clube.No dia 9 de outubro os sócios do Sport Lisboa e Benfica têm mais uma oportunidade para demonstrar que o dinheiro dos sócios e os valores do Benfica devem ser respeitados, e que a palavra dada deve ser honrada.Ficar em casa, não participar na escolha do nosso futuro, não é opção!O Benfica sempre foi, é, e terá que ser dos seus sócios.