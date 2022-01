Movimento 'Servir o Benfica' revela perguntas que quer ver respondidas por Rui Costa

Os sócios do Sport Lisboa e Benfica aguardam a entrevista do Exmo. Senhor Presidente da Direcção do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, agendada para o dia 12 de Janeiro pelas 22 horas, com transmissão na BenficaTV que estará disponível em sinal aberto nos diversos operadores. Deseja-se o esclarecimento dos seguintes pontos:1 º - Qual a empresa que está a realizar a auditoria forense anunciada pelo, na altura, candidato Rui Costa, em Outubro de 2021?2 º - Qual o âmbito da referida auditoria? Benfica Clube, Benfica SAD, Grupo empresarial do Sport Lisboa e Benfica, incluindo o Clube?3 º - Qual o espaço temporal que está a ser alvo de auditoria?4 º - Qual a data prevista para a apresentação dos resultados da auditoria?5 º - Qual a data prevista para a divulgação da primeira proposta de Estatutos elaborada pela Comissão criada para o efeito e qual a data prevista para a conclusão do processo de revisão estatutária?6 º - Qual o motivo pelo qual Domingos Soares Oliveira não é afastado da Benfica SAD, sendo arguido em processo que envolve essa Sociedade Anónima?7 º - Qual a situação laboral do administrador Miguel Moreira se o mesmo não for reconduzido para o Conselho de Administração da Benfica SAD?8 º - Qual a relação entre o Clube (ou qualquer empresa do grupo Sport Lisboa e Benfica) e os senhores Pedro Guerra e Carlos Janela?9 º - Qual a proposta defendida pelo Sport Lisboa e Benfica relativamente à centralização dos direitos televisivos?10 º - Qual a posição do Sport Lisboa e Benfica relativamente à arbitragem, nomeadamente:- Publicação do registo de áudio entre árbitros de campo e VAR;- Tecnologia utilizada pelo VAR para a validação da linha de fora-de-jogo;- Relatórios de avaliação, quer dos árbitros quer do VAR, serem do conhecimento público?